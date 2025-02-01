السبت 01 فبراير 2025
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رياضة

الشمال القطري يعلن التوقيع مع أكرم توفيق لاعب الأهلي

أكرم توفيق، فيتو
أكرم توفيق، فيتو

أعلن مشعل العلي، المدير الرياضي لنادي الشمال القطري، توقيع أكرم توفيق، لاعب الأهلي، على عقود الانتقال إلى النادي القطري.

ونشر الإعلامي إبراهيم فايق رسالة مشعل العلي، المدير الرياضي لنادي الشمال القطري، التي أعلن فيها توقيع أكرم توفيق بالفعل على عقود الانتقال.

وأكد إبراهيم فايق أن أكرم توفيق كان قد وقع بالفعل على عقود الانتقال إلى الشمال القطري، قبل جلسته مع محمد رمضان، المدير الرياضي بالنادي الأهلي.

وأوضح إبراهيم فايق أن الموسم الجاري هو الأخير لـ أكرم توفيق مع الأهلي، وأنه سيرحل عقب نهاية عقده صوب الشمال القطري.

 

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