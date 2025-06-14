أكرم توفيق يكشف أسباب انضمامه للشمال القطري وسر ارتدائه الرقم 72

أعلن نادي الشمال القطري التعاقد رسميا مع أكرم توفيق، وذلك للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل.

وصرح أكرم توفيق: “مشروع نادي الشمال وراء انضمامي إلى الفريق، واختيار الرقم 72 تقديرا لشهداء النادي الأهلي”.

وقال أكرم في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديمه لوسائل الإعلام والجماهير: أشعر بسعادة كبيرة لقراري بالتعاقد مع نادي الشمال خاصة بعد الاستقبال المميز الذي وجدته من قبل المسؤولين بالنادي، وأتمنى أن أكون على قدر المسؤولية وتحقيق طموحات جماهير النادي التي تنتظر الكثير من الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف: متحمس لمحطتي المقبلة مع نادي الشمال ولدي دوافع كبيرة، وأتطلع للمساهمة في تحقيق إنجازات لهذا النادي الكبير الذي يملك إدارة محترفة ومميزة للغاية لديها طموحات كبيرة في رفعة شأن النادي وتحقيق طموحات جماهيره والتواجد في المكانة التي يستحقها هذا النادي العريق.



وأشار أكرم توفيق إلى أن طموحات نادي الشمال كانت جزءا رئيسيا في قراره بالانتقال إليه، خاصة بعدما علمت بالمشروع الكبير لدى إدارة النادي واتطلع أن أكون جزءا من هذا المشروع مع زملائي اللاعبين بالفريق.

وأضاف: الشمال ناد طموح ويضم نجوم على مستوى عال وأصحاب إمكانيات كبيرة مثل بغداد بونجاح ويونس بلهندة وغيرهما من النجوم الكبار، وكل ذلك يعني أن هذا الفريق يرغب في التطور دائما ويتطلع للأفضل وهذا ما أبحث عنه في كل وقت، ولذا لن أدخر جهدا من أجل خدمة ومساعدة فريقي الجديد حتى يصل لأفضل مكانة ممكنة خلال الفترة المقبلة بتعاون الجميع بداية من إدارة النادي مرورا بالجهاز الإداري والجهاز الفني واللاعبين والجماهير.

وعن سر اختياره لارتداء القميص رقم 72..قال نجم الشمال الجديد: اخترت هذا الرقم تقديرا لعدد الشهداء من جماهير النادي الأهلي الذين رحلوا قبل سنوات في أرض الملعب.

وحول توقيت قراره بالرحيل عن النادي الأهلي قبل أيام قليلة من خوض الأهلي منافسات بطولة كأس العالم للأندية..قال أكرم: في البداية أتمنى كل التوفيق والنجاح للنادي الأهلي في مونديال الأندية المقبل.

وأضاف: سبق ولعبت في كأس العالم للأندية أربع مرات، وأرى أن قراري في هذا التوقيت صحيح من وجهة نظري.

أكرم توفيق يوقع لنادي الشمال القطري

ووقع أكرم توفيق على عقده الجديد مع نادي الشمال بحضور مشعل مقبل العلي رئيس جهاز الكرة بالنادي، وأحمد السادة نائب رئيس الجهاز، وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي قبل توقيع العقد.

ومن المقرر أن يعقد نادي الشمال مؤتمرا صحفيا في الرابعة مساء بعد غد السبت، لتقديم أكرم توفيق لوسائل الإعلام والجماهير، والاعلان عن كافة تفاصيل التعاقد.

وتعد صفقة أكرم توفيق باكورة صفقات نادي الشمال استعدادا للموسم المقبل والذي ينتظر فيه فريقنا تحديات كبيرة، خاصة بعد الموسم المميز الذي قدمه الفريق خلال العام الحالي والعروض الجيدة التي نالت اعجاب الجميع، والتي كللها الفريق باحتلال المركز السادس بجدول ترتيب الدوري القطري لكرة القدم برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الريان صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي، وتأهله للدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمير.

ألقاب أكرم توفيق مع الأهلي

وحقق أكرم توفيق العديد من البطولات مع النادي الأهلي المصري سواء بطولة دوري أبطال أفريقيا أكثر من مرة، وكذلك درع الدوري المصري، وكأس مصر، كما شارك في كأس العالم للأندية مع النادي الأهلي، بجانب مشاركاته مع المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا أكثر من مرة.

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