تموين برج العرب بالإسكندرية يضبط أحد المخابز لقيامه بالتصرف في 10 أطنان دقيق بلدي

تمكن تموين برج العرب بالإسكندرية اليوم، من ضبط أحد المخابز لقيامه بالتصرف في ما يقارب من ١٠ أطنان دقيق بلدى مدعم، ومصادرة ١٠ اسطوانات بوتاجاز لمزاولة نشاط البيع بدون تصريح.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتنفيذا لتعليمات الفريق احمد خالد محافظ الإسكندرية، وتعليمات مشددة من المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية



حيث قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وإشراف السيد عبد الله رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة.

والتى أسفرت عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيامه بالتصرف فى ١٩٤ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٩٧٠٠ كجم (مايقارب ١٠ أطنان دقيق بلدى مدعم)



كما تم تحرير محضرين إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، وتحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضر عدم وجود لوحة بيانات لمخبز، وتحرير محضر تجميع عدد ٣ شكاير دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ١٥٠ كجم

تحرير محضر مزاولة نشاط بيع اسطوانات البوتاجاز بدون تصريح من الجهات المختصة وتم مصادرة عدد ١٠ اسطوانات بوتاجاز حجم منزلى، وتحرير محضرين عدم حمل شهادة صحية

وتم تنفيذ قرار نيابة في المضبوطات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.