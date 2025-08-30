بمشاركة 8000 مقاتل، انطلاق فعاليات التدريب المصري الأمريكي "النجم الساطع" (فيديو)

بدأت فعاليات التدريب المصري الأمريكى المشترك " النجم الساطع 2025 " اليوم على أرض مصر، بمشاركة أكثر من 8000 مقاتل من 14 دولة، فضلًا عن مشاركة 30 دولة أخرى بصفة مراقب، بالإضافة إلى مشاركة عناصر من الشرطة المدنية وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر وحلف الناتو.

وتستمر فعاليات التدريب المصرى الأمريكى حتى 10 سبتمبر بميادين التدريب القتالى بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية بجمهورية مصر العربية.

