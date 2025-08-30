غارة إسرائيلية تستهدف بناية سكنية غربي مدينة غزة

قالت تقارير إخبارية، اليوم السبت، إن غارة إسرائيلية استهدفت بناية سكنية قرب مفترق التايلندي غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 35 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 20 في مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 18 شهيدًا سقطوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طالبي المساعدات

وأضافت المصادر الطبية، أن من بين شهداء اليوم 4 من منتظري المساعدات.

وبالأمس الجمعة أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، باستشهاد 58 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع من بينهم 9 من طالبي المساعدات وسط وجنوبي القطاع.

الأمين العام للأمم المتحدة: المدنيون في غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا

وفي السياق ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.

جوتيريش: احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

وأضاف جوتيريش إن إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة ويعرض مئات الآلاف المدنيين لخطر كبير.

وتابع جوتيريش: “يجب أن يتوقف هذا ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة”.

