وزير النقل يتوجه لمكان حادث قطار مطروح ويكلف بتشكيل لجنة فنية لكشف الملابسات

توجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى موقع حادث قطار مطروح، للاطمئنان على المصابين والوقوف على ملابسات الحادث.

ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، بتشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث وتوقيع أقصى عقوبة على من تسبب في هذا الحادث والفصل الفوري لمن يثيت إدانته.

ومن جانبه تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت حادث انقلاب عربات قطار اصطدام بلودر بمنطقة زاوية العوامة بالضبعة.



وفور تلقي البلاغ انتقل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إلى موقع الحادث بقرية زاوية العوامة بالضبعة، وذلك لمتابعة جهود إنقاذ المصابين وتقديم الإسعافات الأولية حيث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف فور الإبلاغ عن الحادث في الساعة الثالثة والنصف، لنقل المصابين لمستشفى الضبعة المركزى ومستشفى رأس الحكمة المركزى كأقرب مستشفيين.



من ناحية أخرى وجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفى الضبعة ورأس الحكمة مع الاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة من كميات الدم والمستلزمات الطبية والعلاجية العاجلة، من توافر الأطباء والتمريض اللازم بالمستشفيات، مع متابعة جهود رفع عربات القطار وتسير حركة السكة الحديد.

وشهدت مدينة الضبعة بمحافظة مطروح، منذ قليل، انقلاب عدد من عربات قطار مطروح “الروسي” بعد خروجها من مسارها مع وجود مصابين وأنباء عن وجود وفيات - حسب شهود العيان -.

وحصلت “فيتو” على لقطات من انقلاب عدد من عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف" بعد خروجه عن مساره في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة.

