رياضة

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام بورنموث 0/1 في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد بورنموث بنتيجة 0/1 لبورنموث، في المباراة التي تقام اليوم السبت، على ملعب السبيرز، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل إيفانيلسون هدف بورنموث في شباك توتنهام في الدقيقة 5.

تشكيل توتنهام ضد بورنموث

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو - كريستيان روميرو - فان دي فين - سبينس.

خط الوسط: بابي سار  - بالينيا - بينتانكور.

خط الهجوم: محمد قدوس - ريتشارلسون - برينان جونسون.

ويسعى السبيرز لتحقيق الفوز واستمرار العروض الجيدة التي يقدمها الفريق تحت قيادة توماس فرانك، والذي انتصر في أول مباراتين له بالموسم الحالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

