خروج عدد من عربات قطار عن القضبان في مطروح دون إصابات

قالت الهيئة القومية للسكك الحديدية إن حركة القطارات توقفت منذ قليل على خط مطروح – محرم بك، وذلك عقب خروج بعض عربات قطار رقم 1935 "روسي مكيف" عن مسارها في الكيلو 203 بين محطتي فوكه وجلال.

وأضافت الهيئة أن القطار كان في رحلته على خط مطروح – محرم بك، على أن يستكمل لاحقًا كرحلة رقم 1936 من محرم بك إلى القاهرة.

وفور وقوع الحادث تم استدعاء أوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، إلى جانب دفع فرق هندسة السكك الحديدية للتعامل مع مشكلة الهبوط في السكة الحديدية ومعالجتها.

وأكدت أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بين الركاب أو العاملين، لافتة إلى أن العمل جارٍ على رفع العربات وإصلاح العطل تمهيدًا لاستئناف حركة القطارات.

