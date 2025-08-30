روبن أموريم يعلن تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة بيرنلي على أرضية ملعب أولد ترافورد اليوم السبت بعد وداع كأس كاراباو أمام فريق مغمور.

وأطاح فريق جريمسبي تاون بفريق مانشستر يونايتد العريق من كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية بعد التعادل معه 2-2 في الوقت الأصلي من المباراة والفوز بضربات ترجيح ماراثونية 11/12.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

ويبدأ مانشستر يونايتد أمام بيرنلي كالتالي:

في حراسة المرمى: بايندير

في خط الدفاع: يورو - دي ليخت - شاو

في خط الوسط: ديالو - كاسيميرو - برونو - دالوت

في خط الهجوم: مبويمو - كونيا - ماونت.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد بيرنلي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بملعب اليونايتد ضمن الأسبوع الثالث.

مواعيد الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي

السبت 30 أغسطس 2025

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - 5 مساءً - ملعب أولد ترافورد

توتنهام هوتسبير ضد بورنموث - 5 مساءً - ملعب توتنهام ستاديوم

سندرلاند ضد برينتفورد - 5 مساءً - ملعب أوف لايت

وولفرهامبتون ضد إيفرتون - 5 مساءً - استاد مولينيو

ليدز يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد - 7:30 مساءً - ملعب إيلاند رود

الأحد 31 أغسطس 2025

نوتينجهام فورست ضد وست هام - 4 مساءً - ملعب سيتي جراوند

برايتون ضد مانشستر سيتي - 4 مساءً - ملعب أميكس ستاديوم

ليفربول ضد آرسنال - 6:30 مساءً - ملعب آنفيلد

أستون فيلا ضد كريستال بالاس - 9 مساءً - ملعب فيلا بارك

ويتقاسم أرسنال وتوتنهام وليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 6 نقاط قبل انطلاق مواجهات الجولة الثالثة.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

1. آرسنال (6 نقاط)

2. توتنهام (6 نقاط)

3. ليفربول (6 نقاط)

4. تشيلسي (4 نقاط)

5. نوتنجهام فورست (4 نقاط)

6. مانشستر سيتي (3 نقاط)

7. سندرلاند (3 نقاط)

8. إيفرتون (3 نقاط)

9. بورنموث (3 نقاط)

10. برينتفورد (3 نقاط)

11. بيرنلي (3 نقاط)

12. ليدز يونايتد (3 نقاط)

13. فولهام (نقطتان)

14. كريستال بالاس (نقطتان)

15. نيوكاسل يونايتد (نقطة واحدة)

16. مانشستر يونايتد (نقطة واحدة)

17. أستون فيلا (نقطة واحدة)

18. برايتون (نقطة واحدة)

19. وولفرهامبتون (دون نقاط)

20. وست هام يونايتد (دون نقاط)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.