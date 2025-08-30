شائعة موت ترامب تشعل مواقع التواصل، والنشطاء يكشفون الحقيقة

موت ترامب، أشعلت شائعة وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة أن ترامب لم يظهر علنًا منذ اجتماع حكومته، يوم الثلاثاء الماضي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة له، واكتفى بنشر تغريدات عبر منصته الخاصة "سوشيال تروث social truth" حول تطبيق التعريفات الجمركية فقط.

شائعة موت ترامب تتصدر التريند

وتصدر هاشتاج بعنوان "ترامب مات" تريند مصر والعالم، البعض يؤكد أن ما يتم تداوله حول وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجرد شائعة، وليس صحيحًا، فيما طالب آخرون بظهوره للتأكيد على عدم صحة الشائعة المنتشرة بشكل واسع بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

شائعة موت ترامب تتصدر التريند، فيتو

علق الناشط محمد أبو صلاح على شائعة وفاة الرئيس الأمريكي ترامب، فقال: "شائعة قوية تصدرت التريند العالمي حاليًا على منصة X، الشائعة تقول إن الرئيس الأمريكي ترامب مات الأربعاء الماضي بأزمة قلبية، والبعض أكد أنه بخير، ولكن طالب الكثير برؤيته في مقطع حي مباشر للتأكد أنه على قيد الحياة".

وتساءل الناشط صادق العربي: "ما الذي يجري في الولايات المتحدة؟ هل مات ترامب.. التريند رائج يزعمون موته.."

أما الناشط توماس ويلسون فعلق قائلًا: "الخبر غير صحيح. إنه شائعة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوجد أي تأكيد رسمي أو دليل من مصادر موثوقة يشير إلى وفاة دونالد ترامب حتى 30 أغسطس 2025".

وقال البلوجر فؤاد علي: "معظم من يعلقون على شائعة موت ترامب يظهرون فقط أمنياتهم بالحب أو الكره للشخص، حتى لو قضى نحبه، فالدستور هنا من القوة والوضوح أن يقوم بعملية نقل للسلطة بمنتهى السلاسة وبدون أي مصادمات، حتى إجراء إنتخابات أخرى وكل شيء محسوب حسابه في الدستور الأمريكي"

دونالد ترامب حي يرزق

أما البلوجر سليمان علي فقال: "حتى لو حدث ذلك فإن نائب الرئيس الأمريكي السابق، جيه دي فانس، سيتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، تذكروا جيدًا ما أقوله اليوم".

موت ترامب يتصدر التريند في العالم، فيتو

أما الناشط حسام محمد فعلق قائلًا: "الخبر غير صحيح، دونالد ترامب حي يرزق حتى 30 أغسطس 2025، والشائعات المنتشرة على إكس مجرد شائعات بدون أدلة. مصادر موثوقة مثل ويكيبيديا ومواقع إخبارية تؤكد أنه رئيس الولايات المتحدة الحالي".

وقال الناشط السعودي إياد الحمود: "شائعة قوية بوفاة ترامب تتصدر التريند حاليًا في منصة أكس... الشائعة تقول إن الرئيس الأمريكي ترامب مات الأربعاء الماضي بأزمة قلبية.. البعض أكد أنه بخير لكن الكثير طالب برؤيته في تصوير حيّ للتأكد أنه على قيد الحياة".

عرافة تنبأت بموت الرئيس الأمريكي

ورد المستشار الإداري دكتور بندر قائلًا: "المنتشر في الولايات المتحدة أن عرافة تنبأت بموت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنوبة قلبية يوم 3 سبتمبر القادم أي يوم الأربعاء القادم. هذا الخبر أثار جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم. طبعًا نحن نقول: كذب المنجمون ولو صدقوا. الغيب لا يعلمه إلا الله وحده جل وعلا".

أمريكية تتوقع موت ترامب في هذا التوقيت، فيتو

وتساءل البلوجر أبو طلال: "في حال تأكد الخبر هل سيكون هناك انتخابات أو يكون نائب الرئيس هو الرئيس!".

ومع انتشار شائعة وفاة الرئيس الأمريكي ترامب بالفعل، قال السياسي جمال عبد العزيز التميمي: "شائعة قوية "وفاة ترامب"؟! "لا يوجد ما يشير إلى أن ترامب قد مات. لم يظهر علنا منذ اجتماع حكومته يوم الثلاثاء، وهو أمر غير معتاد بالنسبة له. كما أنه ليس لديه أي فعاليات مقررة خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وعلق البلوجر جاسر علي: "شائعة وفاة الرئيس ترامب غير صحيحة. نفاها ترامب نفسه عبر منشور على تروث سوشيال اليوم، مؤكدًا أنه بخير. آخر ظهور علني له كان في 25 أغسطس، ولا فعاليات رسمية هذا الأسبوع".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.