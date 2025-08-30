السبت 30 أغسطس 2025
أخبار مصر

رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات أسفل محور الفريق العصار مع الطريق الدائري

تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أعمال الانتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات موجودة أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائرى على مساحة 10 أفدنة بنطاق محافظة القليوبية وتحملت وزارة التنمية المحلية التكلفة المالية لرفع تلك التراكمات.

منال عوض: البرنامج الوطني نموذج للشراكة المثمرة مع شركاء التنمية

منال عوض تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ بالبرازيل

منظومة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية

ومن جانبها أشادت الدكتورة منال عوض، بالجهود التي قامت بها محافظة القليوبية والهيئة العربية للتصنيع والوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية للانتهاء من رفع كافة المخلفات التاريخية الموجودة بتلك القطعة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية لعدم عودة أي تراكمات للمخلفات مرة أخرى في تلك المنطقة واستغلال قطعة الأرض في مشروعات خدمية لأبناء المحافظة.

 

منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة

وأوضحت د. منال عوض أن الوزارة تتابع تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على قدم وساق بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية وتحسين مستوى النظافة، وكذا تطوير البنية التحتية للمنظومة، وضمان استدامة تشغيل المنظومة فيما يخص عمليات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسة والفرعية بما يعود بالنفع على البيئة والصحة العامة للمواطنين بالمحافظات المصرية.

وأكد المحافظ أن أعمال التطهير للموقع تمت بشكل كامل، حيث تم إزالة تراكمات وصلت لحوالي   675 ألف طن من المخلفات خلال الفترة الماضية. وأوضح أن هذا الإنجاز يمثل خطوة هامة في جهود المحافظة لتحسين البيئة والقضاء على التلوث.

وأشار المهندس أيمن عطية إلى أن هذه القطعة من الأرض سيتم استغلالها في إقامة مشروعات خدمية وتنموية تخدم أبناء المحافظة، وذلك ضمن خطة شاملة لتحقيق التنمية المستدامة واستغلال الأراضي بشكل أمثل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور إيهاب حسن سكرتير عام القليوبية والدكتور زغلول عبد المنعم مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب.

