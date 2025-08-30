مواعيد مباريات مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مواعيد مباريات مانشستر الإنجليزي في مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأقيمت قرعة دوري أبطال أوروبا أول أمس الخميس، والتي أسفرت عن وقوع مانشستر سيتي مع كل من نابولي، موناكو، فياريال، بوروسيا دورتموند، باير ليفركوزن، ريال مدريد، بودو جليمت، جالطة سراي، حيث سيخوض 4 مباريات على ملعبه ومثلهم خارجه.

مواعيد مواجهات مانشستر سيتي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا

وجاءت مواعيد مواجهات مانشستر سيتي في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا كالتالي:

مانشستر سيتي ضد نابولي: الجولة الأولى: الخميس 18 سبتمبر: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موناكو ضد مانشستر سيتي: الجولة الثانية: الأربعاء 1 أكتوبر: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

فياريال ضد مانشستر سيتي: الجولة الثالثة: الثلاثاء 21 أكتوبر: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر ستي ضد بوروسيا دورتموند: الجولة الرابعة: الأربعاء 5 نوفمبر: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر ستي ضد باير ليفركوزن: الجولة الخامسة: الثلاثاء 25 نوفمبر: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال مدريد ضد مانشستر سيتي: الجولة السادسة: الأربعاء 10 ديسمبر: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

بودو جليمت ضد مانشستر سيتي: الجولة السابعة: الثلاثاء 20 يناير: الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مانشستر سيتي ضد جالطة سراي: الجولة الثامنة: الأربعاء 28 يناير: العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

نظام دوري أبطال أوروبا 2025-2026

يشارك 36 فريقا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة البطولة الجديدة 2025-2026، بدلا من 32 ناديًا كما جرت العادة على مدار عدة سنوات مضت قبل أن يسدل الستار على هذا النظام في 2023-2024.

وأقيمت النسخة الماضية لدوري الأبطال بالنظام الجديد بمشاركة 36 فريقًا، وتُوج باللقب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة في تاريخه.

ويخوض كل فريق في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 على ملعبه و4 خارجه، بدلا من 6 لقاءات بنظام المجموعات الملغى قبل أكثر من عام كامل.

وتحُول قواعد المسابقة دون وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهة مبكرا خلال مرحلة الدوري، على غرار ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي من إنجلترا.

وعلى غرار الموسم الماضي، تتأهل أول 8 فرق في الترتيب النهائي مباشرة إلى دور الـ16، بينما تلعب الأندية الواقعة بين المركزين التاسع والـ 24 وجها لوجه بنظام الذهاب والعودة، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل البطولة بالنظام المعتاد حتى المباراة النهائية.

مواعيد الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026

ثمن النهائي: 10/11 مارس و17/18 مارس 2026

ربع النهائي: 7/8 أبريل و14/15 أبريل 2026

نصف النهائي: 28/29 أبريل و5/6 مايو 2026

النهائي: 30 مايو 2026

