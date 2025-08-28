قرعة دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يواجه ليفربول ومانشستر سيتي.. وبرشلونة ضد باريس
جرت اليوم الخميس، في موناكو بفرنسا، قرعة مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، وستكون هناك مواجهات مثيرة وقوية بين الفرق العريقة.
وأسفرت القرعة عن مواجهة ريال مدريد لفريقي ليفربول ومانشستر سيتي الإنجليزيين في مرحلة الدوري، كما سيواجه برشلونة نظيره باريس سان جيرمان حامل اللقب.
نظام دوري أبطال أوروبا 2025-2026
ويشارك 36 فريقا من مختلف أنحاء القارة الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا في نسخة البطولة الجديدة 2025-2026، بدلا من 32 ناديًا كما جرت العادة على مدار عدة سنوات مضت قبل أن يسدل الستار على هذا النظام في 2023-2024.
وأقيمت النسخة الماضية لدوري الأبطال بالنظام الجديد بمشاركة 36 فريقًا، وتُوج باللقب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لأول مرة في تاريخه.
ويخوض كل فريق في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 8 مباريات ضد 8 منافسين مختلفين، بواقع 4 على ملعبه و4 خارجه، بدلا من 6 لقاءات بنظام المجموعات الملغى قبل أكثر من عام كامل.
وتحُول قواعد المسابقة دون وقوع فريقين من نفس البلد في مواجهة مبكرا خلال مرحلة الدوري، على غرار ريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا، وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي من إنجلترا.
وعلى غرار الموسم الماضي، تتأهل أول 8 فرق في الترتيب النهائي مباشرة إلى دور الـ16، بينما تلعب الأندية الواقعة بين المركزين التاسع والـ 24 وجها لوجه بنظام الذهاب والعودة، ليتأهل 8 منها إلى ثمن النهائي، وبعدها تستكمل البطولة بالنظام المعتاد حتى المباراة النهائية.
مواعيد مباريات مرحلة الدوري لموسم 2025-2026
الجولة الأولى: 16 - 18 سبتمبر 2025
الجولة الثانية: 30 سبتمبر - 1 أكتوبر 2025
الجولة الثالثة: 21 - 22 أكتوبر 2025
الجولة الرابعة: 4 - 5 نوفمبر 2025
الجولة الخامسة: 25 - 26 نوفمبر 2025
الجولة السادسة: 9 - 10 ديسمبر 2025
الجولة السابعة: 20 - 21 يناير 2026
الجولة الثامنة: 28 يناير 2026
مواعيد الأدوار الإقصائية ونهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026
ثمن النهائي: 10/11 مارس و17/18 مارس 2026
ربع النهائي: 7/8 أبريل و14/15 أبريل 2026
نصف النهائي: 28/29 أبريل و5/6 مايو 2026
النهائي: 30 مايو 2026
