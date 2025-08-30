السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

النطق بالحكم على "ابنة مبارك المزعومة" 13 سبتمبر

ابنه مبارك مروة يسري،فيتو
ابنه مبارك مروة يسري،فيتو

 قررت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة التيك توكر مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة"، إلى جلسة 13 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.   

وكانت المحكمة شهدت إغماء مروة يسري ورفع الجلسة واستكمالها في غرفة المداولة. 

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من المحامين المدافعين عنها بخلاف محاميها الأصيل وهيئة الدفاع.

وشهدت الجلسة إقرار مروة يسري بإلغاء توكيل للمحامي الأصيل طه الزقلاوي.   

 

وأوضح محامي وفاء عامر، أن القضية لا تمس الفنانة فقط، لكنها تمس الدولة كلها وقال إن المتهمة قامت بإنشاء ٤٠ حسابا اتهمت فيه شخصيات عامة تطال الجميع دون دليل واضح، ويجب حظر النشر في القضية لتلك الأسباب.

وكانت جهات التحقيق بالنيابة الاقتصادية باشرت مع المتهمة بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير ببعض الشخصيات لزيادة نسبة المشاهدة، وتحرر المحضر رقم  1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية.

