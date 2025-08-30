الفن يوثق حكايات البحر والجبال والمعالم الأثرية بملتقى دهب للرسم والتصوير (صور)

تواصل مدينة دهب بجنوب سيناء احتضان فعاليات الملتقى العربي الأول للرسم والتصوير، الذي يجمع نخبة من الفنانين العرب لتوثيق ملامح المكان في أعمال فنية جديدة.

الملتقى العربي الأول للرسم والتصوير

يقام الملتقى برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع العلاقات الثقافية الدولية، ليعكس رؤية وزارة الثقافة في مد جسور التبادل الفني العربي وإحياء الطاقات الإبداعية.

الفنانة الإماراتية نجاة مكي تحدثت عن تجربتها قائلة: "أعتمد على التجريد اللوني والكولاچ، وما شدني في دهب هو تنوع ألوان البحر والثراء البصري الذي تمنحه الشعب المرجانية". موضحة أن عملها لا يزال في مراحله الأولى حيث تعتمد على الإضافات المستمرة للطبقات.

أما د. عماد أبو زيد، أستاذ النقد والتذوق الفني بجامعة حلوان، فقد وجد في البحر عالما لا ينضب من الإلهام، يقول: "ألوان المياه، الأسماك، والشعاب المرجانية خلقت فضاء بصريا خصبا.. وربما تضيف زيارة المعالم الأثرية لاحقا عناصر جديدة لأعمالي".

الفنانة الفلسطينية ريما المزين أكدت أن زيارتها لدير سانت كاترين وأيقوناته ألهمتها لتقديم لوحتين، اعتمدت في إحداهما تقنية قريبة من الفريسكو تمنح اللوحة ملمحا يوحي بقدمها، واستوحت فيهما وجوه الفيوم لتعكس الأجواء الروحانية التي عايشتها.

من جهتها، كشفت السعودية علا حجازي عن إضافة لوحة جديدة إلى مشروعها "حكايات المدن"، مستوحاة من دهب بعنوان "طريق إلى دهب"، تصف فيها الطريق والجبال والبيوت البيضاء كرمز للسلام، بينما منحتها الألوان المبهجة لغة للأمل.

وعلى خط آخر، وجدت د. أمل نصر، أستاذ الفنون الجميلة بالإسكندرية، في الأيقونات التي شاهدتها بدير سانت كاترين مصدر إلهام جديد: "أفكر في مزجها داخل بورتريهات تستلهم الموتيفات القبطية مع النسيج التراثي".

الملتقى يقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي، القوميسير العام الفنان الدكتور إسلام الهواري.

ويشارك فيه نخبة من الفنانين العرب: من السعودية علا حجازي، من سوريا عمار فاروق النحاس، من لبنان شارل صوما الخوري، من عمان مريم بنت محمد الزدجالية، من الأردن كمال الدين أبو حلاوة، من تونس وصال بنت محرز بن سليمان، من الجزائر مراد عبد اللاوي، من فلسطين ريما عبد الرحمن المزين، من ليبيا إلهام صالح الفرجاني، من الإمارات نجاة حسن مكي، ومن العراق كريم فرحان.

ومن مصر: د. فخري العزازي، د. أمل أحمد نصر، د. رضا عبد السلام، د. محمد غالب حسان، د. عماد أبو زيد.

