وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية حققت نتائج متميزة

كرم أحمد كجوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى لنتائج الأداء المالى للعام الماضي، رؤساء وقيادات ٦ مأموريات ضريبية حققت نتائج متميزة فى مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.



والمأموريات المكرمة هى: «مدينة نصر أول مدمج برئاسة مدحت شحات عبد اللطيف والمعادي برئاسة محمد سليم والهرم، قيمة مضافة، برئاسة ماجد علي وجنوب سيناء، قيمة مضافة برئاسة ربيع مختار حسن والعطارين ثان، دخل، برئاسة منال محمد عطية والدقي، دخل، برئاسة إيهاب فكري».

