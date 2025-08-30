السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير المالية يكرم 6 مأموريات ضريبية حققت نتائج متميزة

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرم أحمد كجوك وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفى لنتائج الأداء المالى للعام الماضي، رؤساء وقيادات  ٦ مأموريات ضريبية حققت نتائج متميزة فى مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.


والمأموريات المكرمة هى: «مدينة نصر أول مدمج برئاسة مدحت شحات  عبد اللطيف  والمعادي برئاسة محمد سليم والهرم، قيمة مضافة، برئاسة ماجد علي وجنوب سيناء، قيمة مضافة برئاسة ربيع مختار حسن والعطارين ثان، دخل، برئاسة منال محمد عطية والدقي، دخل، برئاسة إيهاب فكري».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية مجتمع الاعمال الشراكة مع مجتمع الأعمال مسار الشراكة مع مجتمع الأعمال مأموريات ضريبية أحمد كجوك

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads