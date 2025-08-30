أسعار السكر والأرز بسوق اليوم الواحد بمرسى مطروح

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمرسى مطروح، في إطار جولته بالمحافظة التي شملت أيضًا افتتاح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية ومعرض "أهلًا مدارس".

وخلال الافتتاح، أكد وزير التموين على حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات ملموسة، مشيرًا إلى أن السوق يطرح السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث يباع كيلو الأرز بسعر 22 جنيهًا، وكيلو السكر بـ25 جنيهًا، إلى جانب العديد من السلع الأخرى بأسعار مخفضة.

ورافق الوزير في الجولة أحمد كمال مساعد وزير التموين لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وهند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، وعدد من قيادات المحافظة والغرفة التجارية.

ويأتي افتتاح سوق اليوم الواحد ضمن خطة وزارة التموين لتوسيع المنافذ وتوفير السلع للمواطنين في المحافظات الساحلية والحدودية، خاصة مع تزايد الإقبال على السلع الغذائية قبل العام الدراسي الجديد.

