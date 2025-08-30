السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أسعار السكر والأرز بسوق اليوم الواحد بمرسى مطروح

سوق اليوم الواحد
سوق اليوم الواحد بمرسى مطروح
ads

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، سوق اليوم الواحد بمرسى مطروح،  في إطار جولته بالمحافظة التي شملت أيضًا افتتاح مكتب السجل التجاري المميز بالغرفة التجارية ومعرض "أهلًا مدارس".

وخلال الافتتاح، أكد وزير التموين على حرص الدولة على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيضات ملموسة، مشيرًا إلى أن السوق يطرح السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث يباع كيلو الأرز بسعر 22 جنيهًا، وكيلو السكر بـ25 جنيهًا، إلى جانب العديد من السلع الأخرى بأسعار مخفضة.

ورافق الوزير في الجولة أحمد كمال مساعد وزير التموين لشئون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وهند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، وعدد من قيادات المحافظة والغرفة التجارية.

ويأتي افتتاح سوق اليوم الواحد ضمن خطة وزارة التموين لتوسيع المنافذ وتوفير السلع للمواطنين في المحافظات الساحلية والحدودية، خاصة مع تزايد الإقبال على السلع الغذائية قبل العام الدراسي الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهلا مدارس الدكتور شريف فاروق وزير التموين سلع الغذائية سوق اليوم الواحد وزير التموين

مواد متعلقة

وزير التموين: إطلاق حملات لتوعية المواطنين بحقوقهم وطرق الإبلاغ عن المخالفات والسلع المغشوشة

وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لحالات الغش التجاري

الأكثر قراءة

حددت موعد وفاته باليوم والساعة، أمريكية تثير عاصفة من الجدل بتوقعها موت ترامب قريبًا (فيديو)

بعد رفضهم المغادرة، ساويرس يوجه رسالة لرجال الدين والرهبان بغزة

الصور الأولى لانقلاب عدد من عربات قطار مطروح بالضبعة

مشاهد جديدة في حادث انقلاب قطار مطروح (فيديو)

قبل إقرار الزيادات الجديدة، رسوم خدمة العملاء على شرائح الكهرباء

ارتفاعات جنونية فى أسعار سبائك الذهب بالصاغة

السكك الحديدية تدفع بفرق الطوارئ لموقع قطار مطروح

الإعلام الإسرائيلي: الجنود الأربعة المفقودون وجدوا بصحة جيدة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم

سعر السكر اليوم السبت في السوق المصري

تعرف على سعر الأرز في السوق المصري اليوم السبت

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ضوابط إخراج الزكاة وأماكن صرفها الشرعية.. دار الإفتاء توضح

ولد الهدى (الحلقة السابعة)، كيف كانت معاملة رسول الله لأصحابه؟

قصة إعادة حفر بئر زمزم قبل ميلاد الرسول والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads