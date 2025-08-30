الشرقية تواصل حملاتها لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالمراكز والمدن

قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو كبير بـ محافظة الشرقية، بإزالة بناء مخالف داخل مزرعة بالطريق الدائري بمساحة 6 قراريط باسم ورثة/ من ع ع ن ا، وإزالة مبنى بالبلوك الأبيض على مساحة 120 م² باسم المواطن من من ع بالوحدة المحلية ببني عياض.

رئاسة مركز بلبيس

كما قامت رئاسة مركز بلبيس، بإزالة قواعد وسملات خرسانية وأسوار بالدبش الأبيض بجمعية المهندسين العرب بمساحة إجمالية 1000 م²، وتم ردم جور بقرية الزوامل على مساحة 100 م²، وإزالة حالتين تعدٍ بقرية النوبة التابعة للوحدة المحلية أولاد سيف شملت غرفة وسور بالدبش الأبيض بمساحة إجمالية 65 م².

مركزى الحسينية وفاقوس

أما بمركز ومدينة الحسينية، فقد قام تنفيذ إزالة هنجر مخالف على مساحة 1200 م² بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وفى مركز ومدينة فاقوس تم إزالة سور بالبلوك الأبيض بطول 115 متر على مساحة نحو 4 قراريط باسم المخالف (ر. م. ح) بناحية الحمامصة بدوامة – إكياد.

المهندس حازم الاشمونى

بدوره شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة، والتصدي بكل قوة وحزم لمحاولات البناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضرورة تنفيذ الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون أي استثناء.

