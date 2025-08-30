السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

خبير استراتيجي: كمائن المقاومة نجحت في إحداث اهتزاز بالداخل الإسرائيلي

أحمد فؤاد أنور،فيتو
أحمد فؤاد أنور،فيتو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والخبير بملف الصراع العربى الإسرائيلى: إن العمليات العسكرية التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في غزة، والتي كان آخرها أسر 4 جنود إسرائيليين، تثبت أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تقف على قدميها، بدليل أن جريدة يديعوت أحرنوت تعتبر أن حكومة نتنياهو نجحت فيما فشلت فيه أعداء إسرائيل من قبل، فأسوء أعداء اسرائيل لم يحقق هذه الخسائر لإسرائيل، خاصة بعد اختطاف 4 جنود فى شمال غزة بحى الزيتون، وهو الأسوأ على النفس الاسرائيلية.

 كمائن المقاومة نجحت فى إحداث اهتزاز فى الداخل الإسرائيلي

وأكد أحمد فؤاد، فى تصريح لـ"فيتو"، أن كمائن المقاومة نجحت فى إحداث اهتزاز فى الداخل الإسرائيلي بدليل الاعتراف بوقوع 7 من كتيبة مدرعة فى كمين للمقاومة الفلسطينية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على وجود مقاومة شرسة، وأن التهديد باجتياح غزة لن يكون نزهة، مشيرا إلى أن المحتجين الاسرائيليين يحتجون أمام بيت رئيس الأركان ضد إهدار دماء من يتساقطون يوميا ما بين قتلى وجرحى على أيدى المقاومة الفلسطينية رغم محاولات اسرائيل إخفاء خسائرها الحقيقية.

الحكومة الإسرائيلية لا تتعامل فقط مع الأغيار باستخفاف بأرواحهم سواء الأطفال أو النساء وإنما أيضا مع اليهود

وقال: من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية لا تتعامل فقط مع الأغيار باستخفاف بأرواحهم سواء الأطفال أو النساء، وإنما أيضا مع اليهود، وبات هناك تحول فى صورة إسرائيل وأصبح ينظر إليها كقتلة للأطفال، وبالتالى المقاومة صامدة بكمائن الموت والمطلوب حاليا توحيد جهود المقاومة.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم السبت، بمقتل جندي إسرائيلي بنيران قناص في قطاع غزة، وأشارت إلى إصابة عدد من الجنود بجروح خطيرة في 3 حوادث منفصلة. 

وأكدت المصادر الإسرائيلية، أنه لا تزال هناك مخاوف من أن يكون 4 جنود آخرين قد وقعوا في قبضة المقاومة الفلسطينية.

ووصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية هذه التطورات بأنها من أكبر الأحداث منذ "طوفان الأقصى"، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

