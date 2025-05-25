الأحد 25 مايو 2025
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خارج الحدود

توتر غير مسبوق في الداخل الإسرائيلي بسبب الرهائن وطلب عاجل من عائلات الأسرى

رئيس جهاز الشاباك
رئيس جهاز الشاباك الجديد، ديفيد زيني، فيتو

كشفت القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها أمس السبت، عن تصاعد التوتر بشكل غير مسبوق بين دافيد زيني، رئيس جهاز الشاباك الجديد، ورئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي، على خلفية إدارة ملف الأسرى لدى "حماس".

 

توتر متصاعد بين رئيس الشاباك ورئيس الأركان الإسرائيلي

وجاء في تقرير القناة أن زيني أدلى بتصريحات حادة خلال اجتماع مغلق في هيئة الأركان العامة، حيث قال: "أنا ضد صفقات الرهائن، هذه حرب أبدية"، وهو ما أثار موجة من الاستياء في أوساط عائلات المختطفين.

وأشار التقرير إلى أن هذه التصريحات لم تكن الأولى من نوعها، فقد نقل عن مشاركين في اجتماع سابق عُقد في القيادة الجنوبية أن زيني وجه انتقادا صريحا لهاليفي، قائلًا: "أنت تعطي الأولوية لـإعادة الرهائن على تدمير "حماس"، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين، وفق التقرير.

 

زيني لا يهتم بملف الرهائن

وأعربت مصادر أمنية مطلعة عن قلقها من توجهات زيني، مشيرة إلى أنه "لا يأخذ قضية الرهائن بالحسبان"، في تناقض مع نهج الجيش القائم على التوازن بين الضغط العسكري والحفاظ على حياة المختطفين.

وقال أحد المسئولين الأمنيين للقناة 12 إن "زيني كان من بين الأقلية في هيئة الأركان التي عارضت صفقات تبادل الأسرى، ولم يكن لصوته تأثير يُذكر حتى الآن. لكن تعيينه رئيسا للشاباك قد يغير هذا الواقع".

 

عائلات الأسرى: تصريحات زيني خطيرة وتستوجب الإدانة

من جانبها، جاءت ردود الفعل الغاضبة من عائلات المختطفين، حيث طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة بتوضيح عاجل من الحكومة، معتبرة أن تصريحات زيني "خطيرة وتستوجب الإدانة".

وجاء في بيان لعائلات الأسرى: "إذا كانت هذه التصريحات صحيحة، فهي تمثل خرقا أخلاقيا يمسّ بالقيم الإنسانية ويسيء إلى الشعب الإسرائيلي بأسره. نطالب بإعادة النظر فورا في تعيينه".

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رئيس جهاز الشاباك الجديد دافيد زيني هرتسي هاليفي الاسري حماس الرهائن

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