كجوك: نجاحنا يرتبط دائمًا بتقديم خدمات أفضل للناس والمستثمرين

وجه أحمد كجوك وزير المالية رسالة مهمة لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحها خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الأداء المالى للعام الماضي، قائلًا: «نجاحنا يرتبط دائمًا بتقديم خدمات أفضل للناس والمستثمرين، وسنظل مستمرين فى التعاون والتنسيق والمساندة الكاملة لكل الوزارات والهيئات حتى تؤدى دورها على أكمل وجه».

سنواصل مساندة مجتمع الأعمال لدفع مسار الثقة

وأضاف كجوك، أننا سنواصل مساندة مجتمع الأعمال لدفع مسار الثقة والشراكة واليقين وتحفيز النمو والتنمية، وسنظل فريقًا واحدًا يعمل بتناغم كبير لتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية.

وقال كجوك، لقيادات وشباب وزارة المالية ومصالحها،: «كل التقدير لمساهماتكم الفعالة والمؤثرة خلال العام المالى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والقادم أفضل»

