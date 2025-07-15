ما بين الداخلية وثقافة التيك توك والتوك توك!

ما تقوم به وزارة الداخلية وأجهزتها في رصد الجرائم التي يتم بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي وسرعة القبض على مرتكبيها، وإصدار بيانات صحفية عن تلك الوقائع أمر يستحق الإشادة، خاصة في ظل الزخم المتداول وارتفاع حدة العنف نسبيًا في الشارع المصري.



إن سرعة القبض على الجناة يُشكل ردع للآخرين في ظل التوسع في استخدام كاميرات مراقبة بالشوارع والبنايات السكنية من ناحية والهواتف الذكية من ناحية آخرى.



شهاب صاحب واقعة التوك توك الذي ظهر في مقطع فيديو حاملا مفك مستخدمًا نغمات "أنفية" وأسلوب غير لائق حال حادث تصادم خفيف بين مركبته وسيارة ملاكي، لم يكن بمنأى عن الثقافة الغريبة التي توغلت في المجتمع، والتي ألقت بظلالها على الكثير من الصبية والشباب من ذوي البنطلونات الممزقة والألفاظ السوقية والشعر المنكوش وذوي الاهتمام بمقاطع التيك توك غير اللائقة وأغاني المهرجانات الهابطة.



شريحة كبيرة من الصبية والشباب واجهوا تقلصا في دور رب الأسرة في التربية والتوجيه، وانحسار دور المؤسسات التعليمية في الجانب التربوي والإرشادي، ومع ظهور وانتشار التوك توك وما تلاه من زيادة أغاني المهرجانات اعتادت مسامع شريحة كبيرة من المجتمع أن تسمع ألفاظ خادشة للحياء وكلمات غريبة ومفردات غير لائقة..

بل تطور الأمر ليتبوأ مطربيها على سطح الفن باعتبارهم نجومه، في الوقت الذي أضمحل فيه دور الأسرة لانشغال ربها في اللهث وراء لقمة العيش، كما انحسر دور المسجد وضعف الخطاب الديني الموجه لشريحة الشباب.



وقد تزامنت ثقافة التوك توك مع انتشار الأفلام السينمائية المروجة لتجارة المخدرات والبلطجة والعنف، وما واكب ذلك من تقليد غير مبرر للملابس ولغة الحوار وقصات الشعر بوضع أفسد الذوق العام.



شهاب وغيره من الصبية مما ضل سلوكهم وأسلوبهم في التعامل مع الأكبر سنًا دعوة لإفاقة المجتمع مما أصابه من نكسات أفرزت تلك الشريحة من المواطنين، فلابد من التأكيد على أهمية استعادة دور الأب المفقود داخل الأسرة، وتفعيل دور الكتاب وعودة الدروس الدينية في المساجد تحت إشراف وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر..

والتركيز في الخطاب الديني على تربية النشء، وأهمية توافق الإنتاج الفني مع ثقافة المجتمع وعدم مخالفة ذلك الإنتاج للقيم والمبادئ الراسخة لمجتمعنا.

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