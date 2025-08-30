السبت 30 أغسطس 2025
بدء ثاني جلسات محاكمة "ابنة مبارك المزعومة" في الإسكندرية

مروة ابنه مبارك،فيتو
بدأت محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية منذ قليل ثاني جلسات محاكمة التيك توكر مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة"، وسط حضور عدد كبير من المحامين المدافعين عنها بخلاف محاميها الأصيل وهيئة الدفاع.

وشهدت الجلسة إقرار مروة يسري بإلغاء توكيل للمحامي الأصيل طه الزقلاوي.  

وأوضح محامي وفاء عامر، أن القضية لا تمس الفنانه أو السب والقذف، لكنها تمس الدولة كلها وقال إن المتهمة قامت بإنشاء ٤٠ حسابا اتهمت فيه شخصيات عامة تطال الجميع دون دليل واضح، ويجب حظر النشر في القضية لتلك الأسباب.

وكانت جهات التحقيق بالنيابة الاقتصادية باشرت مع المتهمة بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير ببعض الشخصيات لزيادة نسبة المشاهدة، وتحرر المحضر رقم  1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية.

