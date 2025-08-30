إعلام إسرائيلي: إصابة 7 جنود 3 منهم حالتهم خطيرة جراء تفجير آلية في غزة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية تعرض جنود الاحتلال لـ تفجير آلية من طراز نمر بعبوة، مما أدى إلى إصابة 7 جنود 3 حالتهم خطرة في قطاع غزة.

وقبل ساعات أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل عدد من الجنود وإصابة 11 بجروح خطرة، مع فقدان أثر 4 جنود يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوعهم أسرى في يد المقاومة، في حين وصفت الحدث وسائل إعلام إسرائيلية بأنه أكبر حدث منذ طوفان الأقصى.

وشهد حي الزيتون وحي الصبرة سلسلة عمليات للمقاومة، بدأت بكمين هجومي قُتل فيه جنود، وذلك وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فعّل ما يُعرف ببروتوكول هانيبال لقتل أي جنود قبل وقوعهم أسرى.

