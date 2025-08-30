محمد أحمد حسن يفوز بالمركز الثاني في مسابقة الملك محمد السادس للقرآن الكريم

هنأ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، المتسابق محمد أحمد حسن عبد الحليم - مرشح الأوقاف المصرية، على فوزه بالمركز الثاني في مسابقة الملك محمد السادس (فرع الحفظ الكامل مع الترتيل والتفسير) بالمغرب، المنعقدة بتاريخ ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٥، مستحقًا بذلك جائزة قيمتها ٤٠ ألف درهم مغربي.

المتسابق الفائز كان قد أسر القلوب بإمامته المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف في رمضان الماضي؛ واختاره وزير الأوقاف لافتتاح احتفال مصر بليلة القدر أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأعرب الوزير عن تقديره لجهود المملكة المغربية في هذا الشأن، معربًا عن اعتزازه بدولة التلاوة المصرية التي أبهجت سماء التلاوة في ربوع دول العالم، مؤكدًا عزم وزارة الأوقاف المصرية على رعاية هذه المواهب القرآنية المتميزة، بما يسهم في تخريج أجيال جديدة من القراء العظام، تليق بمكانة مصر وريادتها.



وتقديرًا لهذا التميز، فقد قرر الوزير تكريم المتسابق الفائز لتفوقه القرآني، وتشريفه لمصر في هذا المحفل الدولي الكبير.

وكان محمد أحمد حسن قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إمامته للمصلين في صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر.

