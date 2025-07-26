أمّ المصلين بالجامع الأزهر، أول تعليق من الطالب محمد أحمد حسن بعد نجاحه بالثانوية الأزهرية

عبَّر الطالب محمد أحمد حسن، الذي تصدَّر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهور الماضية بعدما أمّ المصلين في الجامع الأزهر الشريف، عن سعادته الغامرة في امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجاري، بعدما حصل على مجموع 86%.

الشيخ الكفيف محمد أحمد حسن بعد نجاحه في الثانوية الأزهرية: "لحظة فخر وامتنان.. الحمد لله على 86%"

وقال محمد في منشور كتبه عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله حمدًا يليق بجلاله، فقد أكرمني ربي بالنجاح في الثانوية الأزهرية. لحظة فخر وامتنان، أسأل الله دوام التوفيق والسداد..المجموع 86% اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين".



وكان محمد أحمد حسن قد نال إشادة واسعة بعد ظهوره المؤثر في صلاة التراويح خلال شهر رمضان الماضي، حين أمّ المصلين بصوته الخاشع في الجامع الأزهر، رغم فقدانه للبصر، ليصبح رمزًا للإصرار والتفوق، ومصدر إلهام للكثيرين من أبناء جيله.

بالأسماء.. وكيل الأزهر يعلن أوائل (ذوو البصيرة) بالشهادة الثانوية الأزهرية لعام 2025م – 1446هـ

أناب فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت، أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025م، الموافق 1446هـ.

وتقدم وكيل الأزهر بخالص التهنئة إلى أوائل الطلاب من ذوي البصيرة بالقسم الأدبي، مشيدًا بإرادتهم القوية وعزيمتهم الصلبة في مواجهة التحديات، ومؤكدًا أن نجاحهم مصدر فخر واعتزاز للأزهر الشريف، ونموذج ملهم لزملائهم في الكفاح والمثابرة. ودعا فضيلته جميع الطلاب إلى مواصلة التميز والاجتهاد، والمضي قدمًا في طريق العلم والعمل والبذل خدمة لدينهم ورفعة وطنهم ومجتمعاتهم.

وجاء أوائل القسم الأدبي (ذوو البصيرة) بالشهادة الثانوية الأزهرية على النحو التالي:

المركز الأول

هاجر حسام مصطفى علي حسان

منطقة المنوفية – معهد فتيات الباجور

538.5 درجة – 97.91%

المركز الثاني

نور محمد سامي عبد العزيز إبراهيم

منطقة البحيرة – معهد فتيات أنطونيادس

522 درجة – 94.91%

المركز الثالث

محمد رضا الشحات سليمان محمد

منطقة الشرقية – معهد إنشاص الرمل

509 درجة – 92.55%

المركز الرابع

آلاء شحاتة محمد علي أبو مصطفى

منطقة المنوفية – معهد فتيات دراجيل

505 درجة – 91.82%

المركز الخامس

ابتسام محمد فوزي مدني

منطقة أسوان – معهد فتيات الصعايدة

496 درجة – 90.18%

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