رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في مباراة اليوم

ريبيرو
ريبيرو

 استقر خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل الفريق لمباراة  بيراميدز المقرر إقامتها  اليوم السبت في إطار منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة بيراميدز 

حراسة المرمى: محمد الشناوي 

خط الدفاع: محمد هاني وأشرف داري وأحمد رمضان بيكهام وكريم فؤاد 

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان 

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف 

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

 يلتقي الأهلي  نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم السبت بإستاد السلام في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز في الدوري المصري

تنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلى وبيراميدز في الدوري المصري، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأهلي بيراميدز الاهلي وبيراميدز

