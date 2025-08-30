رئيس جامعة القاهرة يبحث مع السفير العراقي تعزيز التعاون الأكاديمي (صور)

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السفير الدكتور قحطان طه خلف سفير جمهورية العراق بالقاهرة، والوفد المرافق، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات العراقية، والاطمئنان على أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالجامعة وتقديم كامل الدعم لهم.

رئيس جامعة القاهرة والسفير العراقي

وأكد رئيس الجامعة خلال اللقاء حرص جامعة القاهرة على تعزيز العلاقات التعليمية والثقافية مع العراق الشقيق، وتقديم كافة التيسيرات والرعاية للطلاب العراقيين الدارسين بالجامعة، وتذليل أية صعوبات قد تواجههم خلال فترة دراستهم.

إطلاق مبادرات تعليمية مع الجامعات العراقية

وأعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق عن ترحيب جامعة القاهرة بتوسيع أوجه التعاون مع الجامعات العراقية، عبر إطلاق مبادرات تعليمية وبحثية مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية والثقافية، مؤكدًا عمق الروابط التاريخية بين مصر والعراق، وأن جامعة القاهرة باعتبارها صرحًا علميًا رائدًا في المنطقة حريصة على دعم مؤسسات التعليم العالي العراقية بما تملكه من إرث حضاري راسخ وكوادر بشرية متميزة.

رئيس جامعة القاهرة والسفير العراقي

مقترح لإنشاء فرع لجامعة القاهرة بالعراق

من جانبه، أشاد السفير العراقي بمكانة جامعة القاهرة المرموقة وسمعتها الدولية المتميزة، معربًا عن تطلع العراق إلى فتح آفاق واسعة للتعاون مع الجامعة، ومقترحًا إمكانية إنشاء فرع لجامعة القاهرة في العراق بالتعاون مع الجامعات العراقية، بما يسهم في نقل الخبرات الأكاديمية والعلمية ويعزز جسور التواصل بين الشعبين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، كما أجرى السفير العراقي والوفد المرافق جولة تفقدية داخل قاعة الاحتفالات الكبرى وقاعة أحمد لطفي السيد بجامعة القاهرة.

