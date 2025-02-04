سفير العراق خلال لقائه رئيس الشيوخ: نقدر جهود مصر لدعم القضية الفلسطينية

استقبل، اليوم الثلاثاء، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قحطان طه خلف، سفير العراق بجمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

عمق العلاقات بين العراق ومصر

من جانبه أكد رئيس مجلس الشيوخ، على عمق العلاقات المصرية العراقية، مشددًا على أهمية دعم سبل تطويرها على مختلف الاصعدة بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين المصري والعراقي.

زيادة التعاون بين الدول العربية

وشدد رئيس مجلس الشيوخ، أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التعاون والتكاتف بين الدول العربية الشقيقة، ليكون لها رأي واحد وموقف واضح في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات غير مسبوقة.

موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير

ومن جانبه أشاد السفير العراقي، بالموقف المصري الداعم دائما لقضايا أمتها، مشيدًا بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير، مؤكدًا على أهمية التنسيق المستمر بين الدول العربية الشقيقة.

دور البرلمان في مصر والعراق لدعم التعاون اقتصاديا وتجاريا

وشدد السفير العراقي على أهمية دور البرلمان في مصر والعراق، لدعم سبل التعاون اقتصاديًا وتجاريا في ظل القواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

وأشاد بدور الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين في مرحلة إعادة بناء الاقتصاد العراقي موضحًا ان سوق العمل بالعراق يرحب بالعمالة المصرية.

حضر اللقاء من الجانب المصري، فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والمستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام المجلس.

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