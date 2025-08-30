الأونروا تطالب برفع الحظر الإسرائيلي عن وصول المساعدات لغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ الأونروا”، في بيان اليوم السبت “يجب رفع حظر السلطات الإسرائيلية وصول المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا إلى غزة”.



وأضافت الأونروا في بيانها: مستعدون لمواصلة عملنا ومخازننا في مصر والأردن ممتلئة وجاهزة لاستيعاب حوالي 6000 شاحنة.



وتابع: لدينا نظام فعال لتوزيع المساعدات بأمان وعلى نطاق واسع ودعونا ننقل مساعداتنا المنقذة للحياة برا

وفي السياق ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.

احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

وأضاف جوتيريش: إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة وسيعرض مئات الآلاف المدنيين لخطر كبير.

وتابع جوتيريش: يجب أن يتوقف هذا ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة.

وأفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

