قرعة دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتسلم جائزة فريدة من يويفا

يستعد تشيلسي الإنجليزي، لتسلم جائزة خاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، على هامش مراسم قرعة دوري أبطال أوروبا التي تقام مساء اليوم الأربعاء بمدينة موناكو الفرنسية.

وكشفت "ذا صن" البريطانية أن تشيلسي يستعد لتلقي جائزة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي جائزة فريدة من نوعها لنجاح النادي الإنجليزي في تحقيق كل البطولات الأوروبية الممكنة، بعد تتويجه بجميع ألقاب اليويفا حيث سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأخيرا توج بدوري المؤتمر الأوروبي.

وسيتم الاحتفال بهذه الكؤوس الثلاثة إلى جانب كأس السوبر، وكذلك كأس أبطال الكؤوس وكأس الاتحاد الأوروبي.

وسيسلم ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذه الجائزة بشكل خاص ليصبح البلوز الفريق الوحيد في العالم الذي يحمل هذه الجائزة.

ويعود تشيلسي إلى منافسات دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ خروجه على يد ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023.

عرض جديد يقرب تشيلسي من التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

على صعيد آخر، بات نادي تشيلسي، قريبا من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد، بشأن التعاقد مع الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو، جناح الشياطين الحمر.

ودخل جارناتشو (21 عامًا) في خلافات حادة مع مدربه روبن أموريم، عقب نهائي بطولة اليوروبا ليج العام الماضي، والذي خسره الفريق أمام توتنهام، لعدم مشاركته أساسيًا من بداية المباراة.

تشيلسي يرسل عرضا جديدا للتعاقد مع جارناتشو

وأكد فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن تشيلسي ومانشستر يونايتد، في مفاوضات متواصلة لحسم صفقة جارناتشو.

وأضاف رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن تشيلسي قدم عرضًا تتراوح قيمته ما بين 35 و40 مليون جنيه إسترليني، وينتظر موافقة مانشستر يونايتد.

وختم رومانو: "الصفقة ستتم، مسألة وقت فقط... جارناتشو لا يريد سوى تشيلسي".

