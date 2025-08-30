السبت 30 أغسطس 2025
الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق اليوم

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من حلايب وأبو سمبل، وتصل إلى حد السيول على جنوب الوادي الجديد.

حالة الطقس اليوم، رياح وأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق

درجة الحرارة هتصل 46 وأمطار رعدية، بيان صادم من الأرصاد عن طقس اليوم حتى الجمعة

 وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة طقس اليوم السبت، حيث تستمر درجات الحرارة في الانخفاض، ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42
 
وفصل الصيف أكثر الفصول استقرارا فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر مصر خلال فصل الصيف بامتداد منخفض الهند الموسمي والذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، كما  يتخلل امتداد مرتفع العروض الوسطى ويجلب معه كتلًا هوائية قادمة، من جنوب أوروبا، والتي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة.

