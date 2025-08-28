حالة الطقس اليوم، رياح وأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة غير مؤثر على بعض المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على مناطق متفرقة من حلايب وأبو سمبل وجنوب الوادى الجديد.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود نشاط للرياح اليوم على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوادى الجديد وسيناء يعمل على تلطيف الأجواء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من حلايب وأبو سمبل وجنوب الوادى الجديد على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث تستمر درجات الحرارة فى الانخفاض ويسود طقس حار رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة المحسوسة: 36

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 37



درجة الحرارة المحسوسة: 38

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة المحسوسة: 38

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 41

درجة الحرارة المحسوسة: 42



