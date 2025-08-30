السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط متهم بهتك عرض طالبة بالقليوبية

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على شاب متهم بهتك عرض طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، والتسبب في حملها سفاحًا.

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مسجد الحبيب المصطفى بالحرم الجامعي بكفر سعد

احتفالات القليوبية بعيدها القومي، القناطر الخيرية شاهد على العصر

ضبط متهم بهتك عرض طالبة بالقليوبية

تلقى المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا من أسرة طالبة، أفادوا فيه باكتشاف حمل ابنتهم القاصر في الشهر الخامس، وبسؤالها، أقرت بأنها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وعندما أخبرته بحملها رفض الزواج منها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بمديرية أمن القليوبية رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة رئيس جامعة بنها مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مصطفي دياب مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

احتفالات القليوبية بعيدها القومي، القناطر الخيرية شاهد على العصر

محافظ القليوبية: تخفيض تنسيق خدمات الثانوي العام 5 درجات

السيطرة على حريق بـ 3 منازل عشوائية بكفر شكر في القليوبية

إنقاذ مسن من عضة ثعبان في القليوبية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق بمستشفى الحسين، كمائن ليلية بغزة تهز إسرائيل، تجميد تمديد عقد عاشور وشوبير، مفاجأة غير متوقعة من أنغام

انخفاض يصل 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 30 أغسطس 2025

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم بـ 3 جنيهات وارتفاع الخيار البلدي والليمون

سعر السمك اليوم، البلطي يصل إلى 83 جنيها والجمبري والثعابين "محتاجين جمعية"

وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

القاهرة تسجل 37 والصعيد يعود إلى 45، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يبدأ بـ ريال مدريد.. ترتيب مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذئب في المنام وعلاقتها بوجود أشخاص منافقين حولك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads