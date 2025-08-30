ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، القبض على شاب متهم بهتك عرض طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا، والتسبب في حملها سفاحًا.

ضبط متهم بهتك عرض طالبة بالقليوبية

تلقى المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا من أسرة طالبة، أفادوا فيه باكتشاف حمل ابنتهم القاصر في الشهر الخامس، وبسؤالها، أقرت بأنها كانت على علاقة عاطفية بالمتهم، وعندما أخبرته بحملها رفض الزواج منها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

