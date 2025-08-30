السبت 30 أغسطس 2025
درة تستأنف تصوير دورها بمسلسل "الست لما" في هذا الموعد

تستأنف الفنانة درة تصوير دورها في فيلم “الست لما” الذي تلعب خلاله شخصية فتاة تربت في ملجأ وتحلم بأن تصبح أمًّا خلال الاسبوعين القادمين.
 

تفاصيل فيلم الست لما 

وتلعب يسرا خلال العمل شخصية مذيعة تدخل في خلافات مع درة التي تلعب شخصية فتاة تعيش حياتها كما تريد دون مسؤولية أو التزام، وهي ابنة شقيق يسرا، وتحاول يسرا أن تبعدها عما تفعل ولكنها تعترض.

 

وخلال المشادة التي وقعت يتدخل حمدي الميرغني الذي يظهر كضيف شرف بالعمل، ليتم تحويل المشهد لكوميدي، وعلمت فيتو أنه تم إعادة المشهد ثلاث مرات بناء على رغبة مخرج العمل.

 

أبطال فيلم الست لما 

فيلم "الست لما" بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف وتدور أحداثه في إطار اجتماعي يطرح عدد من القضايا المرأة بشكل لايت، والفيلم من تأليف كيرو أيمن، ومحمد بدوي. وإخراج خالد أبو غريب.

