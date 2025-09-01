بعد مد التقديم، المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7 لموظفي الحكومة

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين ٧" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك لمدة أسبوعين حتى يوم الأحد 14 سبتمبر 2025.

وحددت المستندات والأوراق المطلوبة من للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 في الطرح الجديد.

ويتضمن إجمالي الطرح 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية، يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم كالتالي:

1.مــلء وتوقيــع اســتمارة الحجــز للوحــدة الســكنية والإقــرار المرفقيــن بالكراســة بخــط واضـــح، وإرفاقهمــا ضمــن المســتندات التــي ســيتم رفعهــا عنــد التقــدم بطلــب حجــز الوحــدة الســكنية.



2.إرفــاق ايصــال ســداد مقــدم الحجــز ومصاريــف التســجيل والمصاريــف اإلداريــة بالإضافــة للمســتندات التاليــة بصيغة PDF بحد أقصى MB2 لتحميلها على الموقع بملف واحد.



تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري.



مدة الخدمة بجهة العمل لا تقل عن 6 أشهر.

أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة (عمـل إضافـي - أمـلاك الزراعيـة أو العقـارات أو الأراضـي - معـاش اسـتثنائي أو خلافـه - امتـلاك أى سـندات أو أسـهم أو ودائـع أو أى أوعيـة إدخاريـة أو حسـابات التوفيــر أو أى أوراق ماليــة تــدر دخــلا إضافــيا (تفيــد صافــي الدخــل الســنوي أو الشــهري للفــرد أو الأســرة (الــزوج والزوجــة) إذا كانــت تعمــل والأولاد القصر علــى أن تكــون مختومــة ومؤرخــة ومعتمــدة.



إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).



فـي حالـة سـبق الحجـز بأحـد مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند ُيُفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بـالإعلان السـابق.



فيمــا يخــص العــملاء الســابق تقدمهــم علــى شــطا - عزبــة البرج-الغردقــة فــي حالــة تجاوزهــم ســن الـ 50 سنة، ولديهــم الرغبــة فــي تقديــم طلــب مســتفيد بديــل، يجــب اســتيفاء المســتندات الســابقة مــن جانــب المســتفيد البديــل، بالإضافــة إلــى ما يلــي:

نموذج الإقرار الخاص بالمستفيد البديل موقع من الطرفين (صاحب الطلب والمستفيد البديل (مرفق بالكراسة).



استيفاء المستند الدال على صلة القرابة (شهادة ميلاد الأبناء أو وثيقة الزاوج للزوج أو الزوجة).

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن خطوات التقديم على شقق الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7.

وأعدت الوزارة فيديو توضيحيا يهدف إلى إيضاح خطوات التقديم بدقة وبصورة مبسطة للمواطنين، بحيث يمكن لأي مواطن تتبع هذه الخطوات حتى يقوم بتحميل كراسة الشروط التي يرغب في الحصول عليها.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الصندوق يعتمد على الفيديوهات والمواد المصورة بصورة أساسية في شرح المعلومات، نظرًا لقدرتها على إيصال المعلومات بصورة مبسطة للمواطنين، كما هو الحال في الفيديو التوضيحي لمبادرة العمارة الخضراء وأهميتها.

وأوضحت مي عبد الحميد أن الإقبال على الطرح الثاني من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين٧" كبير وواضح، حيث قام ٦٠٤٠٨ مواطنين بشراء كراسات الشروط بالاعلان حتى الآن.

خطوات التقديم على شقق الطرح الجديد سكن لكل المصريين 7

وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة الأولى للتقديم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية، والتي يمكن الدخول إليها من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تكمن في قيام صاحب الطلب بإنشاء حساب على بوابة مصر الرقمية (في حالة عدم وجود حساب حالي).

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن إنشاء الحساب يكون من خلال الدخول على الموقع الرسمي لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "إنشاء حساب" من الصفحة الرئيسية، ثم يتم الضغط على زر "إنشاء حساب" لبدء إجراءات التسجيل، حيث يقوم العميل بإدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الرقم القومي (لبطاقة رقم قومي سارية)، ورقم المصنع (الموجود أسفل صورة البطاقة الشخصية على الجهة الأمامية، ويتكون من حروف وأرقام)، واسم الأم الأول (باللغة العربية)، ورقم الهاتف المحمول (شرط أن يكون مسجلًا باسم المستخدم)، والبريد الإلكتروني (اختياري).

وأضافت أنه بعد ذلك يتلقى المواطن رمز تحقق عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف الذي تم إدخاله، ويجب إدخال الرمز في الحقل المخصص لذلك، وبعد التحقق يقوم المواطن بإنشاء كلمة مرور قوية، وبمجرد إدخال كلمة المرور وتأكيدها، يكون الحساب قد تم إنشاؤه بنجاح.

خدمات الإسكان من خلال منصة مصر الرقمية

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الخطوة الثانية تكمن في دخول صاحب الطلب إلى خدمات الإسكان من خلال منصة مصر الرقمية، وذلك من خلال الدخول إلى منصة مصر الرقمية وتسجيل الدخول برقم الهاتف وكلمة المرور السابق التسجيل بهم، ثم اختيار خدمة "تصفح الخدمات، ومن القائمة الجانبية يتم اختيار "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري".

وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الخطوة الثالثة تكمن في استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط، وذلك من خلال الضغط على اختيار "استعراض الإعلانات المتاحة وشراء كراسة الشروط"، ثم الضغط على زر "بدء الخدمة"، ثم اختيار الإعلان المراد التقديم عليه، ثم على "التالي" وقراءة الوصف التوضيحي لكراسات الشروط المطروحة بالإعلان ثم اختيار كراسة الشروط المراد الحجز بها، ثم الضغط على "التالي" وذلك لمراجعة جدول التواريخ المرتبط بالإعلان ومراجعة رسوم كراسة الشروط، ثم الضغط على "الذهاب إلى الدفع"، وذلك لإتمام الدفع من خلال الوسائل المتاحة على منصة مصر الرقمية (مثل البطاقات البنكية أو المحافظ الإلكترونية)، وبعد ذلك يتم إتمام الخدمة بنجاح، وتحميل كراسة الشروط بصيغة PDF.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الخطوة الرابعة تكمن في تقديم طلب حجز وحدة سكنية، وذلك من خلال الضغط على زر "بدء الخدمة" واختيار خدمة "تقديم طلب حجز وحدة سكنية، ثم اختيار الإعلان المراد التقديم عليه وفقًا لكراسة الشروط السابق شرائها، ثم الضغط على "التالي"، وذلك لاختيار بيانات الإعلان (شريحة الدخل "منخفض/ متوسط") ثم الضغط على "التالي" وذلك للموافقة على شروط أحكام خدمة التقديم على حجز وحدة سكنية ثم الضغط على "موافق".

وأضافت مي عبد الحميد أن الخطوة التالية هي ظهور البيانات المسجلة خلال المحول الرقمي بكافة الجهات الحكومية بشكل إلكتروني على صفحة صاحب الطلب، حيث يتم مراجعتها من صاحب الطلب (وفي حالة وجود أي بيانات غير محدثة يرجى تحديث البيانات حتى يمكنكم استكمال إجراءات التقديم)، وتتضمن هذه البيانات ما يلي البيانات الأساسية طبقًا لبطاقة الرقم القومي، وبيانات الأبناء.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطنين إدخال كافة البيانات المطلوبة، حيث يقوم بإدخال بيانات السكن لصاحب الطلب ثم الضغط على "التالي"، ثم إدخال بيانات الزوج أو الزوجة لصاحب الطلب ثم الضغط على "التالي"، ثم إدخال بيانات العمل (مصادر الدخل) لصاحب الطلب (الزوج أو الزوجة) ثم الضغط على "التالي".

وأضافت أنه بعد ذلك يتم اختيار رغبة الحجز (المحافظة /المدينة /جاهزية الوحدات) المراد حجزها ثم الضغط على "التالي"، والتأكد من رغبة الحجز التي تم اختيارها ثم الضغط على "حفظ"، ثم يتم التحقق من بيانات الطلب المقدم للتأكد من صحة البيانات وكذلك التأكد من عدم وجود سبق استفادة، وفي حالة الموافقة على استكمال الطلب يتم الضغط على الجدول الاسترشادي للاطلاع ثم الضغط على "التالي".

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يتم عرض ملخص بيانات الطلب لتعديل البيانات في حالة الرغبة أو الضغط على "التالي"، ثم يتم الاطلاع على الإقرارات الموضحة للموافقة عليها أولًا ثم الضغط على "التالي"، ثم إرفاق المستندات المطلوبة والاستمارة والإقرار بعد توقيعهما (بصيغة PDFبحد أقصى 2 ميجابايت) لتحميلها ثم الضغط على "التالي."

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن آخر خطوة تكمن في الإطلاع على الرسوم المقرر سدادها وطباعتها؛ ليتم سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية من خلال التوجه إلى أحد مكاتب البريد المميكنة وذلك بعد 48 ساعة من إتمام عملية تقديم طلب حجز وحدة سكنية.

وأضافت مي عبد الحميد أنه في حالة احتياج المواطن لأي استفسار أو دعم فني يجب عليه الاتصال بخدمة عملاء منصة مصر الرقمية على رقم 15999، حيث يتاح الرد على جميع الأسئلة المتعلقة بالإعلان على مدار 24 ساعة.

