الأحد 20 يوليو 2025
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الإسكان تبحث تقنين أراضي منطقة الرابية بالشروق

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

عقد المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعًا هامًا مع الشركات التي تمتلك مساحات كبيرة بمنطقة الرابية.

وحضر الاجتماع الدكتور أحمد عماره مساعد المشرف على مكتب الوزير، حيث تم التركيز على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات في المنطقة.

وأكد أن أهداف الاجتماع العمل على حل جميع المشاكل التي تواجه المواطنين في منطقة الرابية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة، الوصول إلى أفضل مستوى من الراحة  للمواطنين وسيتم عقد اجتماعات دورية كل يوم سبت من كل أسبوع لمتابعة سير العمل وحل المشاكل التي قد تطرأ وسيتم العمل على تنفيذ جميع المقترحات التي من شأنها تحسين الخدمات في المنطقة ومتابعة تنفيذ جميع القرارات التي تم اتخاذها خلال الاجتماعات السابقة.

وأكد على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين الذين اشتروا قطع أراضٍ من الشركات في منطقة الرابية وحل جميع المشاكل التي قد تواجه المواطنين في المنطقة وتوفير جميع السبل التي من شأنها تحسين جودة الحياة في المنطقه. 
وأشار إلى الاجتماع الدوري مع شركات تسويق الأراضي، وتحضر كل شركة بيانًا بجميع العملاء المتعاملين معها والذين قاموا بالشراء منها وسيتم تقديم اللوحات المحددة للملكيات والتحديثات الخاصة بتلك الملكيات،و سيتم تقديم صور العقود الدالة على البيع وتم تحديد موعد لكل شركة يوم سبت مع كل أسبوع طبقًا للجدول المحدد والاجتماع خاص بالشركات فقط وليس بالأفراد.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان أسماء دفعة جديدة من أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور إلى مقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين، وذلك بداية من الأحد المقبل 20 يوليو.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة، يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وكشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية أن أنظمة السداد المتاحة للتعامل على أراضي التقنين بمدينة الشروق.

وأشارت إلى أن أنظمة السداد تتضمن:

-سداد النقدي الكاش بالكامل خلال 60 يومُا من تاريخ الإقرار مع خصم 20%.

-سداد 25% والباقي على 3 سنوات بدون عائد.

سداد 15% والباقي على 7 أقساط محمل بالعائد.

سداد 15% ومهلة 3 سنوات سنوات سماح مع سداد المتبقي ويمثل 85% على 7 أقساط محملة بالعائد على إجمالي الفترة.

أجرى المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز مدينة الشروق" القرعة العلنية اليدوية الثامنة لتسكين العملاء طبقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة بمنطقة "الرابية".

وجاء ذلك في ضوء تحركات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي ودفع إجراءات التقنين لزيادة معدلات التنمية بالمناطق المضافة لمدينة الشروق.

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الإسكان المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق

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