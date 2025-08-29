السبت 30 أغسطس 2025
خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال: تكثيف الجهود العسكرية في غزة خلال الأسابيع المقبلة

زامير، فيتو
زامير، فيتو

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، مساء اليوم الجمعة: إن بلاده وجهت "ضربات استراتيجية" للحوثيين في اليمن، مشددا على أنها "ستعمل بقوة حتى استعادة الأسرى في قطاع غزة".

 

ضربات استراتيجية للحوثيين في اليمن

وزعم زامير في بيان: "الجيش الإسرائيلي يواصل العمل باستمرار في أنحاء الشرق الأوسط من أجل الدفاع وإحباط التهديدات القائمة والمتشكلة".

وأضاف: "لقد نفذنا هجوما مهما ضد أهداف استراتيجية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في اليمن.. رسالتنا واضحة - لن يكون هناك تسامح، لن نسمح بالمساس بدولة إسرائيل"، وذلك وفق تعبيره.

 

تعميق الضربات في مدينة غزة

وتابع رئيس أركان جيش الاحتلال: "قواتنا عملت على استعادة جثامين أسرى قُتلوا على يد منظمة حماس، هذا جهد متواصل، قيمي، سنستمر في المثابرة عليه. لن نرتاح ولن نهدأ حتى استعادة جميع مختطفينا، بكل وسيلة ممكنة".

وأكد أن " قيادة المنطقة الجنوبية تعمق الضربات في مدينة غزة وسنزيد من جهودنا في الأسابيع المقبلة".

وكانت دولة الاحتلال أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، استعادة جثة المحتجز الإسرائيلي، إيلان فايس، من قطاع غزة.

