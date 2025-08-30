السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس صاحب مخزن بتهمة بيع مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالإسكندرية

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب مخزن 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة بيع مشروبات كحولية مجهولة المصدر فى الإسكندرية.

مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالإسكندرية

كانت التحريات أكدت أن مالك المخزن، وهو شخص له معلومات جنائية، كان يدير نشاطًا غير مشروع من خلال بيع مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون، بدائرة قسم شرطة كرموز بمحافظة الإسكندرية.


عقب تقنين الإجراءات، داهمت قوات الشرطة الموقع، وتم ضبط المتهم وبحوزته كميات كبيرة من المشروبات الكحولية مجهولة المصدر، وعدد من الملصقات المزورة المنسوبة لإحدى الجهات الحكومية، كان يتم تثبيتها على الزجاجات للإيحاء بأنها واردة من الخارج.


بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشروبات كحولية مجهولة المصدر بالإسكندرية مشروبات كحولية مجهولة المصدر مشروبات كحولية الاسكندرية

مواد متعلقة

بالأسماء، إصابة 19 شخصا بينهم 8 أطفال في انقلاب ميكروباص على صحراوي "الإسكندرية - القاهرة"

التحقيق مع زوج وزوجته في واقعة مقتل عجوز بمسكنها في الإسكندرية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق بمستشفى الحسين، كمائن ليلية بغزة تهز إسرائيل، تجميد تمديد عقد عاشور وشوبير، مفاجأة غير متوقعة من أنغام

انخفاض يصل 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم السبت 30 أغسطس 2025

أسعار الخضار اليوم السبت، الطماطم بـ 3 جنيهات وارتفاع الخيار البلدي والليمون

سعر السمك اليوم، البلطي يصل إلى 83 جنيها والجمبري والثعابين "محتاجين جمعية"

وداع "مضطرب" لأغسطس، أمطار رعدية تصل إلى حد السيول في الجنوب، رياح ورمال وأتربة بهذه المناطق، ودرجات حرارة "متقلبة"

موعد مباراة ريال مدريد ومايوركا في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

القاهرة تسجل 37 والصعيد يعود إلى 45، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

من البسيمة والفولية إلى الملبن والدومية، أسعار قطع حلوى المولد النبوي في المحال التجارية

خدمات

المزيد

مع اقتراب إعدادها، ضوابط تشكيل القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

8 حالات تؤدي إلى اتخاذ جزاءات ضد البنوك المخالفة وفقا للقانون

7 خدمات من قطاع الخزانة لعملاء البنك الزراعي

ارتفاع الصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يبدأ بـ ريال مدريد.. ترتيب مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الذئب في المنام وعلاقتها بوجود أشخاص منافقين حولك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 30 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads