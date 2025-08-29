إجراءات قانونية جديدة بعد الامتناع عن عودة الشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح (خاص)

كشف الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح تفاصيل الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الرابطة، عقب قرار محكمة القضاء الإداري أمس بتأجيل طعن وزير التعليم العالي على الحكم بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية.

وأكد حسن في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أن رابطة التعليم المفتوح لديها ثقة كاملة في قضاء مصر الشامخ، مؤكدا ثقته في أن القضاء سينتصر لطلاب التعليم المفتوح برفض الطعن المقدم من وزير التعليم العالي وتأييد الحكم الصادر عن مجلس الدولة، والذي قضى بأحقية خريجي التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج في الحصول عند تخرجهم على شهادة أكاديمية مطابقة للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية، دون أن يُضاف إليها أي عبارات مثل "بكالوريوس مهني" أو "ليسانس مهني" أو أي توصيف غير قانوني آخر..

3 أحكام قضائية نهائية بعودة التعليم المفتوح

وأوضح حسن أن الرابطة حصلت بالفعل على ثلاثة أحكام بتاريخ 28 مايو 2023، وتم رفض طعون وزير التعليم العالى عليها من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء، ومن ثم أصبحت هذه الأحكام نهائية وباتة، ومع ذلك لم تقم وزارة التعليم العالي حتى الآن بتنفيذ هذه الأحكام النهائية الواجبة النفاذ، لافتا إلى أن هذا الموقف يمثل امتناعًا صريحًا عن تنفيذ حكم قضائى نهائى.

وحذر رئيس رابطة التعليم المفتوح من استمرار تعنت وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في تعطيل تنفيذ الحكم، مؤكدا أن الرابطة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك رفع دعاوى جديدة ضد الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي، حفاظًا على حقوق طلاب وخريجي التعليم المفتوح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.