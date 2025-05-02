عمومية الصحفيين: منع قبول الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح بالنقابة

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، على منع قبول الحاصلين على شهادات التعليم المفتوح، باستثناء الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية.

كما أعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، موافقتها على إحالة رؤساء التحرير بالمؤسسات للتحقيق النقابي في حالات الفصل التعسفي للصحفيين.

وأعلنت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، مساندتها للمقاومة الفلسطينية الباسلة في دفاعها المشروع ودعم الأشقاء في غزة وتدين العدوان الوحشي.

وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف تلك الجرائم، معربة عن رفضها لمخططات تهجير الشعب الفلسطيني.

وشددت على رفضها القاطع لكافة المخططات الرامية للتهجير، وتؤيد الموقف الرسمي المصري الداعم للحقوق الفلسطينية والرافض لمحاولات التهجير.

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