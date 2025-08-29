الجمعة 29 أغسطس 2025
أخبار مصر

جامعة القاهرة الأهلية: بدء رفع المستندات المطلوبة للتسجيل على الموقع الإلكتروني

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية عن بدء رفع المستندات على الموقع الإلكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 2025 /2026، وذلك للحاصلين على شهادة الثانوية العامة، مع سداد المصروفات الخاصة بفتح الملف، وذلك اعتبارًا من يوم غد السبت الموافق 30 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025. 

الأوراق المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 

 وأكدت الجامعة في بيان صادر عنها أن المستندات المطلوبة تشمل ما يلي:  
1. شهادة الميلاد.
2. بطاقة الرقم القومي للطالب.
3. بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.
4. صورة شخصية 4×6 بخلفية بيضاء.
5. شهادة الثانوية العامة.

كما أكدت أنه سوف يتم فتح الموقع الإلكتروني لإبداء الرغبات للتنسيق الداخلي للطلاب اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر وحتى نهاية يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025، على أن يتم إعلان نتيجة التنسيق الداخلي بناءً على مجموع درجات الطلاب يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر 2025. 

كما سيتم فتح الموقع الالكتروني لطلاب الشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية وباقي الشهادات اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 8 سبتمبر 2025، على أن يخصص لاحقًا يوم أو أكثر لمن تأخرت نتائجهم وتعذر عليهم إتمام إجراءات التسجيل. 

