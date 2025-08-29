استشهاد 58 فلسطينيا بينهم 9 من طالبي المساعدات

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، باستشهاد 58 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم من بين شهداء اليوم 9 من طالبي المساعدات وسط وجنوبي القطاع.

المدنيون في غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء أمس الخميس، إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.

احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

وأضاف جوتيريش: إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة ويعرض مئات الآلاف المدنيين لخطر كبير.

وتابع جوتيريش: يجب أن يتوقف هذا ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة.

