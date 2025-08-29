السبت 30 أغسطس 2025
خارج الحدود

استشهاد 58 فلسطينيا بينهم 9 من طالبي المساعدات

غزه،فيتو
غزه،فيتو

أفادت مصادر طبية في مستشفيات غزة، باستشهاد 58 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم من بين شهداء اليوم 9 من طالبي المساعدات وسط وجنوبي القطاع.

المدنيون في غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء أمس الخميس، إن المدنيين في قطاع غزة يواجهون تصعيدا مميتا جديدا.

احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة

وأضاف جوتيريش: إعلان إسرائيل نيتها احتلال مدينة غزة ينذر بمرحلة خطيرة ويعرض مئات الآلاف المدنيين لخطر كبير.

وتابع جوتيريش: يجب أن يتوقف هذا ولا يوجد حل عسكري للصراع في غزة.

