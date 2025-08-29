السبت 30 أغسطس 2025
موعد مباراة منتخب مصر أمام العراق في كأس الخليج للشباب والقنوات الناقلة

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008

يلتقي منتخب مصر للناشئين في الجولة الثانية بكأس الخليج نظيره منتخب العراق، يوم الإثنين المقبل 1 سبتمبر، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية.

 

وتلقى منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، خسارة مؤلمة أمام نظيره المنتخب العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج للشباب، التي تقام في ضيافة مدينة أبها السعودية، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 9 سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر والعراق في كأس الخليج

مباراة مصر والعراق تنطلق في الرابعة والنصف عصرا بتوقيت مصر، وتنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية، كما تنقلها القناة الرياضية السعودية على الهواء مباشرة.

منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة

مجموعة مصر في كأس الخليج

 ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات العراق وسلطنة عمان والبحرين، أما المنتخب السعودي صاحب الضيافة فجاء على رأس المجموعة الأولى ومعه الثلاثي قطر والكويت واليمن.

 

25 لاعبا في بعثة منتخب الناشئين للسعودية

تضم البعثة الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس، المدير الفني، ومحمد إبراهيم المدرب العام، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، ووليد مهدي مديرا إداريا، وسالم حنيش محللا للآداء، وعبدالرحمن عيسى مدربا للأحمال، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي للعلاج الطبيعي، ومحمد السيد مسؤول التدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات، و25 لاعبا هم:

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبد العزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

منتخب مصر منتخب مصر للناشئين مباراة مصر والعراق منتخب العراق كأس الخليج للشباب مدينة أبها السعودية أحمد الكأس المنتخب العماني

