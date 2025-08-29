5 طرق أساسية للوقاية من سرطان الجلد

يجد الكثيرون في الخروج والاستمتاع بـأشعة الشمس متعة لا تضاهى، ولكن ما لا يدركه البعض هو أن هذا العشق لأشعة الشمس قد يحمل في طياته مخاطر جسيمة، لا تقتصر على أشهر الصيف فحسب، بل تمتد على مدار العام.

ويُعد التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية (UV) من أبرز مسببات سرطان الجلد، وعلى الرغم من أن معظم حالات سرطان الجلد ترتبط بالتعرض للشمس في مرحلة الطفولة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة مقلقة في عدد الإصابات بين الفئات العمرية الأصغر سنًا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

1. استخدام واقٍ شمسي واسع الطيف

يُعتبر واقي الشمس خط الدفاع الأول والأسهل ضد سرطان الجلد. ويجب استخدامه يوميًا، حتى في الأيام الغائمة، فقدرة أشعة الشمس على اختراق البشرة لا تتأثر بالغيوم.

ومن المهم اختيار الواقيات واسعة الطيف، التي توفر حماية مزدوجة من أشعة UVB وUVA.

فبينما تسبب أشعة UVB حروقًا سطحية وترتبط بمعظم أنواع سرطان الجلد، تخترق أشعة UVA الجلد بعمق مسببة أضرارًا على المدى الطويل.

يجب وضع طبقة سميكة من واقي الشمس بعامل حماية (SPF) 30 أو أعلى قبل حوالي 30 دقيقة من الخروج، وتذكر المناطق المهملة مثل الأذنين وأعلى القدمين.

وينصح بإعادة وضع الواقي بانتظام، ففاعليته تتلاشى بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات في الشمس.

وإذا كان الشخص يمارس السباحة أو يتعرق بكثرة، فإعادة وضعه كل ساعة ونصف تقريبًا هو الأفضل، حتى لو كان مقاومًا للماء.

2. ارتداء ملابس واقية

تُعدّ الملابس الواقية من الشمس درعًا فعالًا ضد الأشعة فوق البنفسجية. تُنصح بارتداء القمصان ذات الأكمام الطويلة، والسراويل الطويلة، والقبعات واسعة الحواف، والنظارات الشمسية، وتُفضل الملابس الداكنة لأنها تمتص الأشعة وتحجبها عن البشرة.

3. تجنب ساعات الذروة

تجنب الخروج تحت أشعة الشمس خلال ساعات الذروة من العاشرة صباحًا إلى الثالثة مساءً هو إجراء وقائي أساسي. خلال هذه الفترة، تكون الشمس في أعلى مستوياتها وأشعتها أكثر خطورة. وإذا كان لا بد من التواجد في الخارج، يُنصح بالبقاء في الظل قدر الإمكان.

4. الامتناع عن التسمير الاصطناعي

يعتقد الكثيرون أن السمرة المكتسبة من أسرّة التسمير هي سمرة آمنة، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ.

فالتعرض للأشعة فوق البنفسجية في هذه الأسرّة يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد القتامي (الميلانوما)، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد.

كما أنه يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية والخلايا القاعدية، ويُسبب إعتام عدسة العين وسرطان العين.

وينصح الراغبين في الحصول على سمرة بتجربة مستحضرات التسمير التي لا تتطلب التعرض للشمس، مع التأكيد على ضرورة استخدام واقي شمسي مع هذه المنتجات، لأنها لا توفر حماية كافية.

5. الفحص الذاتي والزيارات الدورية للطبيب

الوعي بالتغيرات التي تطرأ على البشرة هو خطوة حاسمة في الوقاية من سرطان الجلد.

يُنصح بفحص البشرة مرة شهريًا للكشف عن أي تغيرات في الشامات أو البقع، مثل الحجم أو اللون أو الشكل. وإذا كانت هناك بقعة تسبب حكة أو نزيفًا أو ألمًا بانتظام، يجب استشارة الطبيب على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.