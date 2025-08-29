السبت 30 أغسطس 2025
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه صيادين قرب شاطئ بحر القرارة في غزة

بحر غزة، فيتو
بحر غزة، فيتو

أطلقت زوارق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه صيادين قرب شاطئ بحر القرارة، شمال شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

 وقبل وقت سابق، أعلن مجمع ناصر الطبي، سقوط شهيد و5 مصابين في قصف إسرائيلي على فلسطينيين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي 

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت أن مستشفيات القطاع استقبلت 76 شهيدا و298 مصابا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن إجمالي عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 62,895 شهيدا و158,927 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أعلن مقتل 982 فلسطينيا بالضفة على يد الاحتلال والمستوطنين منذ أكتوبر 2023.

وأوضح المكتب الأممي لحقوق الإنسان، أن أكثر من 42 ألفا شردوا إثر هدم المنازل وهجمات المستوطنين منذ أكتوبر 2023.

وتابع: “أحداث العنف في قرية المغير مثال آخر على استمرار قمع الفلسطينيين، ويجب وقف جميع أعمال العنف بالضفة وضمان محاسبة نزيهة وحيادية”.

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة بنيامين نتنياهو خان يونس شرق خان يونس فلسطين

