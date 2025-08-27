الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام إسرائيلي يكشف موعد العملية البرية لاحتلال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية برية واسعة النطاق في قطاع غزة، من المتوقع أن تنطلق خلال نحو ثلاثة أسابيع.

 

استعدادات ميدانية واسعة لجيش الاحتلال

وأوضحت التقارير أن هيئة الأركان الإسرائيلية وضعت خططًا أولية تشمل توسيع العمليات العسكرية داخل القطاع، مع تعزيز الوحدات المدرعة والمشاة والمهندسين القتاليين في محيط غزة.

وذكرت أن الجيش يواصل تدريبات ميدانية مكثفة تحاكي القتال داخل مناطق حضرية مكتظة.

 

ضغوط داخلية على حكومة نتنياهو

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا داخلية متزايدة من قوى سياسية تطالب بـ"حسم عسكري" ضد حركة حماس، بالتوازي مع ضغوط دولية لوقف الحرب بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية. ويُنظر إلى العملية المرتقبة باعتبارها محاولة لتحقيق "إنجاز ميداني" قبل أي تسوية سياسية محتملة.

 

مصادر عسكرية إسرائيلية لم تستبعد أن تشمل العملية "تقدمًا تدريجيًّا" في عمق غزة مع استهداف البنية التحتية للمقاومة، بينما رجّحت تحليلات أخرى أن يكون الهدف "فرض وقائع جديدة على الأرض" قبيل أي مفاوضات لوقف إطلاق النار.

 

ترقب في الساحة الفلسطينية والدولية

من جانبها، حذرت مؤسسات حقوقية من أن أي توغل بري واسع قد يؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، في ظل نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه داخل القطاع. كما تتابع عواصم إقليمية ودولية هذا التطور بقلق بالغ، وسط محاولات دبلوماسية لتفادي تصعيد دموي جديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعلام إسرائيلي جيش الاحتلال غزة قطاع غزة هيئة الأركان الإسرائيلية حكومة نتنياهو حركة حماس

مواد متعلقة

نتنياهو: قلت إننا سنمنع إقامة دولة فلسطينية ونحن نفعل ذلك

البرازيل تتهم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه إهانات للبلاد ورئيسها

مصادر: الكابينت لن يناقش اليوم الرد على الصفقة الجزئية التي وافقت عليها حماس

عائلات الأسرى الإسرائيليين لـ ترامب: نحتاج مساعدتك لإبرام صفقة مع حماس

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads