وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي ممثلي مؤسسة "ظواهر" بالأقصر

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو

عقدت الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا مع ممثلي مؤسسة ظواهر الدكتور عبد الله ياسين مصطفى الناظر، بحضور الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي، هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي.

واستعرضت مؤسسة ظواهر خلال الاجتماع ما تم إنجازه من أنشطة خلال الأشهر الماضية، وتحولها من مبادرة شبابية إلى مؤسسة أهلية، كما استعرضت الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في محافظة الأقصر لمواجهة الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع، فضلًا عن المبادرات التي تم تنفيذها لدعم النشاط السياحي وتحسين ثقافة المواطنين تجاه السائحين.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بالدور الذي تقوم به مؤسسة ظواهر في تطوير المجتمع في الأقصر ورفع درجة الوعي والانتماء لدى الشباب في المحافظة، ومواجهة السلوكيات السلبية والعمل على تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية للعديد من الفئات في الأقصر، والاهتمام باستغلال طاقات الشباب في الأعمال التطوعية.

وأثنت وزيرة التضامن الاجتماعي على جهود المؤسسة في مواجهة الظواهر السلبية بالمجتمع، مثل ظاهرة حوادث الموتوسيكلات، والتعامل مع السياحة، بالإضافة إلى الحملات التوعوية "خطوات ضد الإدمان" التي تستهدف حماية الشباب من خطورة الإدمان وتعزيز سلوكيات إيجابية داخل المجتمع.

