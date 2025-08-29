تمولها 4 دول، تفاصيل صفقة الأسلحة المليارية بين واشنطن وكييف

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الخميس، موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لذخائر تُسلم عبر الإنزال الجوي، إضافة إلى معدات مرتبطة بها، لصالح أوكرانيا.

وتأتي تلك الصفقة ذلك في إطار المساعي المكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، من بينها “ضمانات أمنية”.

والصواريخ المدرجة في الصفقة من طراز كروز وتطلق من الجو، وتبلغ قيمتها نحو 825 مليون دولار، وستمولها 4 دول، بينها أمريكا.

وتشمل الصفقة صواريخ وأنظمة توجيه وأنظمة دفاع إلكتروني للأسلحة يصل مداها إلى "عدة مئات" من الأميال، وفقًا لإحدى الشركات المصنعة.

وأوضحت "البنتاجون" أن الشركتين الرئيستين المعنيتين بالصفقة، التي تصل تكلفتها إلى 825 مليون دولار، هما "زون 5 للتكنولوجيا" و"كو أسباير".

وتشمل الصفقة 3350 صاروخ جو-أرض بعيد المدى ومعدّات ذات صلة، منها أنظمة توجيه وأنظمة دفاع إلكتروني للأسلحة يصل مداها إلى "عدة مئات" من الأميال، وفق إحدى الشركات المصنعة.

وتعرضت كييف لهجوم روسي مكثف الخميس، وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر بأن كييف تمكنت من تأمين 1.5 مليار دولار من حلفاء أوروبيين لشراء أسلحة أمريكية في إطار آلية قال إنها "تعزز دفاعنا بشكل كبير".

وقال البيت الأبيض إنّ الرئيس دونالد ترامب "لم يكن سعيدًا" بالضربات الجوية الروسية التي استهدفت كييف ليل الأربعاء-الخميس وأوقعت 19 قتيلا لكنَّه "لم يفاجأ بها".

وأعلنت "الوكالة الأمريكية للتعاون الدفاعي والأمني" في بيان أنّ هذه الصفقة "ستعزّز قدرة أوكرانيا على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال تزويدها بوسائل إضافية لأداء مهام الدفاع عن النفس والأمن الإقليمي".

وتهدف الصفقة، بحسب الوكالة، إلى "تحسين أمن بلد شريك يُعدّ قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدّم الاقتصادي في أوروبا".

وقبل أن يعود ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، كانت الولايات المتَّحدة الداعم الأكبر لأوكرانيا، لكنّ الرئيس الجمهوري أحدث قطيعة مع استراتيجية الدعم التي اتّبعها سلفه الديموقراطي جو بايدن.

يأتي ذلك بعد تقارير عن أن وزارة الدفاع "البنتاجون" تعمل، منذ أشهر، على منع أوكرانيا من استخدام الصواريخ بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية، ما يحرم كييف سلاحًا قويًا في حربها ضد موسكو.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين قولهم إن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون تعرقل بهدوء هجمات الصواريخ بعيدة المدى التي شنتها أوكرانيا على روسيا"، على حد تعبيرها.

وأفاد المسؤولون بأن قرارًا رفيع المستوى من وزارة الدفاع، لم يُعلن عنه بعد، منع أوكرانيا من إطلاق أي أنظمة صواريخ تكتيكية بعيدة المدى، أمريكية الصنع، ضد أهداف في روسيا منذ أواخر الربيع.

وسَعَت أوكرانيا، في مناسبة واحدة على الأقل، إلى استخدام نظام الدفاع الجوي الصاروخي "أتاكمز" (Atacms) ضد هدف على الأراضي الروسية، لكن طلبها قوبل بالرفض، بحسب مسؤولين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.