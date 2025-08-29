ارتفاع الدقيق والسكر والشاي، أسعار السلع الغذائية في الأسواق

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، سجل سعر السلع الغذائية الرئيسية تباينًا ملحوظًا اليوم الجمعة في الأسواق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار السلع الغذائية التي شهدت تباينًا اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025 في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر الأرز المعبأ بالأسواق

وانخفض سعر الأرز المعبأ من إنتاج بعض الشركات، نحو 50 قرشًا مقارنة بسعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو الأرز المعبأ نحو 31.9 جنيه، فيما تراوحت أسعار الأرز المعبأ من 27 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

ارتفاع سعر الدقيق المعبأ بالأسواق

وارتفع سعر الدقيق المعبأ بنحو جنيه، ليبلغ متوسط سعر كيلو الدقيق المعبأ نحو 27.1 جنيه، فيما تراوحت أسعار الدقيق المعبأ من 18 إلى 33 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

جنيهان ارتفاعًا في سعر السكر المعبأ بالأسواق

كما ارتفع سعر السكر المعبأ بنحو جنيهين عن سعره السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 35.4 جنيه، فيما تراوحت أسعار السكر المعبأ من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.

انخفاض سعر المكرونة المعبأة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة المعبأة نحو جنيه في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأة نحو 31 جنيها، فيما تراوحت أسعار المكرونة المعبأة من 24 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر المكرونة السائبة بالأسواق

وانخفض سعر المكرونة السائبة نحو 50 قرشًا في السوق، ليبلغ متوسط سعر كيلو المكرونة السائبة نحو 25.2 جنيه، فيما تراوحت أسعار المكرونة السائبة من 22 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

5 جنيهات ارتفاعًا في سعر الشاي بالأسواق

كما ارتفع سعر الشاي نحو 5 جنيهات في الكيلو حسب العلامة التجارية، ليتراوح متوسط سعر الشاي من 227 جنيها إلى 260 جنيها للكيلو، فيما تراوحت أسعار كيلو الشاي من 200 إلى 300 جنيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.